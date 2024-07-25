25 Июля 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: Накануне.RU

Лучший токарь Астраханской области определен

В Штабе общественной поддержки Единой России подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший токарь».

Участников конкурса и членов экспертной группы приветствовал министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский.

Он поблагодарил всех за активную работу в рамках конкурса и отдельно — руководство Астраханского тепловозоремонтного завода за предоставление площадки, где проходили теоретический и практический этапы.

«Уверен, что победитель конкурса достойно представит наш регион на федеральном этапе, который пройдет 22 августа в Пензе», — сказал министр.

По итогам оценки теоретического и практического задания экспертной группой первое место занял токарь 5-го разряда Астраханского газоперерабатывающего завода филиала ООО «Газпром переработка» Денис Град.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Вторым стал токарь 5-го разряда Астраханского тепловозоремонтного завода — филиала АО «Желдорреммаш» Виктор Генералов. Третье место у токаря 5-го разряда АО «ЮЦСС» Николая Кленова.

Победитель и участники конкурса получили почетные грамоты и благодарственные письма министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области. Федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший токарь» состоится на площадке ООО «СтанкоМашСтрой». Целью конкурса является повышение престижа высококвалифицированного труда работников массовых профессий, пропаганда их достижений и передового опыта, содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства на рабочие профессии.

Теги: лучший токарь, станкостроение, конкурс лучший по профессии


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