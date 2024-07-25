Оргкомитет проекта «Кадры решают всё» уже одобрил 120 заявок астраханцев

Более 1000 личных кабинетов уже зарегистрированы в системе программы "Кадры решают все".

Заявочный этап конкурса «Кадры решают всё», которую инициировал губернатор Игорь Бабушкин, продлится до 8 августа. Поступившие инициативы по развитию региона будут направлены экспертным группам для проведения оценки.

По итогам рассмотрения анкет будут определены участники очного этапа, который пройдет с 26 по 30 августа. Конкурсанты встретятся с экспертами Мастерской управления «Сенеж» и сдадут экзамены. Финалисты будут представлены губернатору, трудоустроены и включены в кадровый резерв.

Завершающим этапом конкурса «Кадры решают всё» в 2024 году станет губернаторская программа подготовки управленческих кадров, старт которой будет дан в начале октября.

Кадровый проект направлен на выявление активных астраханцев с высшим образованием и управленческим опытом, которые готовы построить карьеру на государственной и муниципальной службе. Заполнить анкету необходимо на сайте.