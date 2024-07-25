25 Июля 2024
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Экономика Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Моор пригласил представителей QazaqGaz на TNF

Глава Тюменской области Александр Моор и управляющий директор Национальной компании АО НК QazaqGaz Марат Каспаков во время рабочей встречи в Астане обсудили перспективы совместной работы по поиску и внедрению инновационных технологических решений для конкретных вызовов и задач предприятий ТЭК.

QazaqGaz – вертикально-интегрированная национальная газовая компания, которая эксплуатирует крупнейшую в Республике Казахстан сеть магистральных газопроводов общей протяженностью более 20,6 тыс. км. Александр Моор проинформировал руководство казахстанской компании о деятельности и перспективах развития тюменской Ассоциации "Нефтегазовый кластер" и проекте по созданию в Тюмени Межуниверситетского кампуса.

"Кампус будет активно вовлечен в проведение исследований по направлениям технологического инжиниринга и создания новых материалов. Для этого также будет создана необходимая лабораторная инфраструктура. Мы заинтересованы в привлечении сильных партнеров, каким, безусловно, является QazaqGaz, для проведения совместных исследований", – заявил глава региона.

Губернатор пригласил представителей QazaqGaz на Промышленно-энергетический форум TNF, который пройдет с 16 по 19 сентября в Тюмени.

Теги: Александр Моор, TNF, QazaqGaz


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