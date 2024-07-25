Госдума пошла в атаку на российский малый бизнес, размещающий рекламу в Instagram*

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который запрещает рекламу в соцсетях и на платформах, запрещенных в России.

Один из авторов законопроекта – депутат-"единоросс" Александр Хинштейн – переживает, что в Instagram* после блокировки "аудитория осталась немаленькая". "И экстремистские площадки продолжают зарабатывать на рекламном российском рынке", - пишет Хинштейн. То, что реклама в соцсети помогает зарабатывать мамочкам в декрете (самые разные российские компании, но по большей части – микро- и малый бизнес), депутата не беспокоит. Наоборот, он напоминает, что ответственность придется нести и им. И если реальный срок или штрафы для Марка Цукерберга от российского суда или Роскомнадзора представить сложно, то для российских бизнесменов, для которых закрывается канал продаж – запросто.

"Отвечу тем, кто считает, что после принятия законопроекта сможет и дальше покупать/продавать рекламу в том же Instagram* — ответственность за нарушение запрета будут нести рекламодатель и рекламораспространитель", - заключает Хинштейн.

*социальная сеть, принадлежащая американской корпорации Meta, признанной российским судом экстремистской организацией, запрещенной в РФ