У берегов Стамбула обнаружили, предположительно, украинский гидроцикл со взрывчаткой

Гидроцикл, предположительно, принадлежащий украинскому флоту и начиненный взрывчаткой, обнаружен в море у берегов Cтамбула.

Как сообщает РИА Новости, спасатели сообщили о находке в полицию. Специалисты прибыли на место и оттащили гидроцикл на берег. Выяснилось, что гидроцикл оборудован камерами и начинен взрывчаткой. Военные осмотрят находку в специальном месте.

Летом 2023 года все пляжи черноморского курорта Шиле, расположенного неподалеку от Стамбула, закрыли в связи с обнаружением неразорвавшихся снарядов. На одном из пляжей было обнаружено не менее 28 мин. Позже в Минобороны Турции сообщили, что снаряды остались со времен Второй мировой войны.