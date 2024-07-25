С фасада мэрии Екатеринбурга собираются снять блоки кондиционеров

В скором времени со здания администрации Екатеринбурга снимут блоки кондиционеров. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

"Проводится конкурсная процедура по разработке проектно-сметной документации на обновление системы кондиционирования. Эти работы позволят убрать выносные блоки кондиционеров с фасада здания, который является памятником", - сообщили в горадминистрации.

Речь идет о "деловом доме" на улице 8 Марта, 8Б, которое было построено за 20 лет до основного здания мэрии, где работает глава Екатеринбурга и его замы. Когда именно приступят к работам пока неизвестно, однако их стоимость подрядчик должен определить до конца текущего года.