Жители Курска возмутились состоянием укрытий в городе

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов поручил проверить состояние подвалов в регионе, выполняющих роль укрытий при обстрелах ВСУ.

"От жителей Курска регулярно поступают жалобы на то, что УК не содержат убежища в подвалах домов в нормальном состоянии», - написал Смирнов в своем Telegram-канале.

Он опубликовал жалобу от подписчика, который возмутился, что укрытия превращают в свалки. Мужчина рассказал, что управляющая компания отнесла в подвал старые почтовые ящики.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что вечером 24 июля и ночью над Курской областью сбили 22 украинских БПЛА. Жители Курска сообщали о падении обломков дронов на четырех улицах города. Обломки сбитого силами ПВО над Курском украинского беспилотника упали рядом с детским садом.