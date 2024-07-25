Госдума запретит проекты КРТ без социальной инфраструктуры

Госдума в первом чтении приняла законопроект, обязывающий при реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) возводить социальные объекты. Стоит отметить, что эти поправки принимаются спустя три года после принятия самого закона о КРТ, когда власти выдали уже более 400 разрешений на реализацию таких проектов.

Депутаты только сейчас пришли к выводу, что застройщики не горят желанием разоряться на возведение в новых районах школ, детских садов и поликлиник.

"Мы должны исключить саму возможность строить жилье без социальных объектов. Речь идет именно о том, чтобы в обязательном порядке при принятии решений о застройке было принято решение о том, за чей счет, кто, где, в каком объеме будет строить объекты всей инфраструктуры, в том числе – социальной. Это будет совместным обязательством органов власти и застройщика", - отметил председатель комитета ГД по строительству Сергей Пахомов.