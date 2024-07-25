В Тюменскую область из украинского плена вернулся военнослужащий

Тюменец, вызволенный из украинского плена, находится в реабилитационном центре.

Обмен военнопленными состоялся в середине июля. Освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Информацию о том, что среди освобожденных бойцов есть тюменец и он находится в реабилитационном центре, подтвердил региональный омбудсмен Олег Датских, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Напомним, 17 июля стало известно, что взамен 95 российских солдат переданы 95 военнопленных ВСУ. Посредническое участие гуманитарного характера при возвращении российских военнопленных оказали ОАЭ.

В мае уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что из-за украинских условий уже несколько месяцев не было обменов пленными. Буквально после этого произошел крупный обмен военнопленными между Россией и Украиной при посредничестве ОАЭ. Также стороны обменяли тела погибших военных.