В массовом ДТП под Верхней Пышмой пострадали пять человек

На Среднем Урале выясняются обстоятельства массового ДТП, которое случилось сегодня под Верхней Пышмой.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Госавтоинспекции Свердловской области, по предварительным данным, на 43 км ЕКАД столкнулись два легковых автомобиля, грузовик и мотоцикл. В результате аварии различные травмы получили пять человек, двое из которых дети.

В настоящее время медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

От сильного удара один из автомобилей опрокинулся. Точные причины и обстоятельства массового ДТП устанавливаются.