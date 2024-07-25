Путин и Лукашенко вновь встретились на Валааме

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко встретились на острове Валаам, где посетили храм Смоленской иконы Божией Матери.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот храм находится на Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, положивших жизнь за веру и отечество.

В храме состоялся молебен, затем президенты продолжили общение, передает РИА Новости.

Лукашенко сегодня прибыл с рабочим визитом в Россию.

Президенты РФ и Белоруссии посещают остров Валаам уже не в первый раз. Лидеры в июле прошлого года побывали в Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальном мужском монастыре. Они посетили, в частности, главный храм обители – Спасо-Преображенский собор. Также президенты посетили Смоленский скит, где поминают погибших в войнах.