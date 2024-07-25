Рассмотрение дела о поножовщине между мигрантами в Екатеринбурге отложили до сентября

В Екатеринбурге отложено рассмотрение уголовного дела о поножовщине между мигрантами на улице Академика Бардина. Процесс возобновится только в середине сентября.

Напомним, в июне 2023 года произошла массовая драка с участием девяти человек. Причиной стал конфликт одного из иностранцев со знакомым. Во время драки двое были убиты ножами, еще трое получили ранения. Вскоре были задержаны двое подозреваемых – 28-летние граждане Таджикистана Гафор Гафорзода и Илес Бобиев.

6 мая нынешнего года в Свердловском областном суде началось рассмотрение дела по существу. Сейчас идет судебное следствие. Однако процесс оказался поставлен на паузу. Как сообщается в электронной картотеке облсуда, следующее заседание состоится почти через два месяца – 16 сентября.

Как пояснили Накануне.RU в суде, перенос процесса на сентябрь связан "с производственной необходимостью".

Ранее стало известно, что обвиняемые мигранты признали свою вину частично. Бобиев и Гафорзода согласились, что была драка, в которой они наносили удары кулаками, но умысла на убийство у них не было.

Сообщалось, что один из обвиняемых является бывшим бойцом ММА. В полиции рассказывали, что изначально конфликт возник из-за документов на автомобиль.