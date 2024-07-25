Камала Харрис заявила о выдвижении своей кандидатуры в президенты США

Вице-президент США Камала Харрис заявила об участии в выборах главы государства и опубликовала свой первый предвыборный ролик. В нем пока нет слогана, хотя многократно повторяется о выборе в пользу свободы, а также присутствуют Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс, который выдвигается с Трампом как вице-президент – их приход к власти, по мнению Харрис, будет означать погружение страны в хаос и ненависть. У Харрис своего напарника в виде потенциального вице-президента пока нет.