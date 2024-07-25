В Тюменской области изменится граница с Казахстаном

Губернатор Тюменской области Александр Моор и премьер-министр республики Казахстан Олжас Бектенов рассмотрели проект реконструкции автомобильного пункта пропуска через государственную границу.

По планам комплексного капитального ремонта, планируется расширение въездных групп в пределах существующих границ пункта пропуска и появление двух полос движения на грузовом направлении и четырех – на легковом. Реализация проекта позволит нарастить торгово-экономические связи, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В последний день весны 2024 г. Моор сообщал, что республика Казахстан – основной внешнеторговый партнер Тюменской области среди стран СНГ.

"Товарооборот между нашим регионом и соседней республикой за прошлый год увеличился почти в полтора раза. Мы экспортируем нефтепромысловое оборудование и услуги, пиломатериалы, сельхозпродукцию, чековую термоленту. Из Казахстана везем изделия из пластмассы, машины и оборудование, овощи и фрукты", - сообщил Моор.

Он уточнил тогда, что власти региона заинтересованы, чтобы в Тюмени учились в том числе студенты из Казахстана.

Ранее стало известно, что Россия и Казахстан ведут переговоры о возможности строительства гидроэлектростанции на реке Иртыш (течет из Казахстана в Россию).