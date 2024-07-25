Суд снова встал на сторону екатеринбурженки, сломавшей нос в бассейне на "Высоцком"

Дело о переломе носа в бассейне на крыше БЦ "Высоцкий" дошло до кассационного суда в Челябинске, однако и в этот раз суд встал на сторону пострадавшей.

Напомним, что в августе 2022 года Елизавета отдыхала в бассейне на крыше БЦ вместе с друзьями. Спускаясь по лестнице в сторону раздевалок при слабом освещении, она ударилась о прозрачную дверь, в результате чего ей диагностировали перелом носа со смещением. Девушка утверждала, что на двери не было никаких опознавательных знаков или надписей, а потому при имеющемся освещении ее легко можно было не заметить. В БЦ "Высоцкий" эту информацию не подтвердили, однако позднее в интернете удалось найти фото злосчастной двери без надписей и наклеек.

Первый суд Елизавета проиграла, однако Свердловский областной суд посчитал, что управляющая бассейном ИП Алиса Шепель должна выплатить своему клиенту компенсацию в размере 50 тыс. рублей. Ответчик с этим не согласилась и обжаловала решение в Седьмом кассационном суде в Челябинске, но и тут не нашла поддержки, сообщают "Вечерние ведомости" со ссылкой на юриста пострадавшей Артем Шульман.