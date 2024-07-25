В Ставрополе на ж/д станции неизвестные пытались поджечь тепловоз с машинистом

На железнодорожной станции "Ставрополь" двое мужчин минувшей ночью пытались поджечь тепловоз. Они залили керосин в кабину, когда там находился машинист. Он и спугнул злоумышленников, один из которых следил, чтобы никто не заметил их присутствия, а второй заливал горючее. В итоге мужчины залили машиниста керосином, но поджигать не стали, они, испугавшись, убежали.