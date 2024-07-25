В России утверждены 55 курортов федерального значения
Правительство России утвердило список курортов федерального значения, лечебно-оздоровительных местностей и курортных регионов.
Лечебно-оздоровительная местность пока определена только одна – в Новгородской области, между озерами Ужин и Валдайское. Курортный регион тоже один – Кавказские минеральные воды.
Курортов федерального значения 55, среди них Анапа, Белокуриха, Зеленоградск, Плес, Сочи, Теберда, Алупка, Алушта, Гурзуф, Кореиз-Мисхор, Ливадия, Ореанда, Симеиз, Ялта, передает ТАСС.