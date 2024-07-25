25 Июля 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Фигуранта дела в подрыве машины в Москве могли завербовать дистанционно

Фигуранта дела о подрыве машины на севере Москвы Евгения Серебрякова могли завербовать в России дистанционным путем. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, эта версия сейчас проверяется.

Анализируются соцсети задержанного и личные данные. Также проверяется украинский след в этом деле.

Напомним, подозреваемого задержали в Турции. Предполагаемому исполнителю вменяется покушение на убийство двух и более человек, совершенное общеопасным способом организованной группой лиц или по предварительному сговору. Максимальное наказание по статье об убийстве предусматривает пожизненное лишение свободы. За незаконный оборот взрывных устройств ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Взрыв в Москве прогремел 24 июля в 6.30 утра, когда мужчина и женщина сели в свою машину Toyota Land Cruiser, припаркованную на улице Синявинской. В результате взрыва у 50-летнего мужчины оторвало обе ступни, он в тяжелом состоянии. У женщины, сидящей на пассажирском сиденье, рваные раны лица. Они оба госпитализированы.

Теги: подрыв машины, москва, евгений серебряков


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