Минобороны Румынии заявило о падении беспилотника "Герань" на территории страны

Министерство национальной обороны Румынии сообщило об обнаружении обломков российского беспилотника "Герань" недалеко от города Плауру в округе Тулча. Накануне ночью НАТОвские истребители были подняты в воздух для патрулирования границы с Украиной вдоль Дуная. В Минобороны Румынии считают, что российский беспилотник мог попасть на территорию страны в ходе атаки на инфраструктуру Украины.

В сообщении оборонного ведомства Румынии говорится, что мест падения обломков несколько, не сообщается, идет ли речь об одном БПЛА или нескольких. Известно, что обломки упали за пределами населенных пунктов, повреждений на земле нет.

Начальник штаба обороны страны Георгицэ Влад сообщил, что упавшие обломки будут подвергнуты химическому анализу, чтобы убедиться в их безопасности.