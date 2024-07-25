ЕК отклонила просьбу Венгрии и Словакии призвать Украину к отмене запрета на транзит нефти

Представители 11 стран Евросоюза выступили против требования Венгрии и Словакии к Еврокомиссии отреагировать на блокировку Украиной транзита российской нефти, сообщает Financial Times.

Страны обратились в ЕК с просьбой начать консультации по торговому соглашению с Украиной, на основании которого она не должна блокировать транзит нефти. Однако еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил, что Брюсселю потребуется больше времени для сбора доказательств и оценки правовой ситуации. 11 стран поддержали его точку зрения.

FT отмечает, что доля российской нефти на единственном в Словакии нефтеперерабатывающем заводе составляет 35-40%, а продукция из этой нефти экспортируется в Чехию и Украину.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини пригрозил Украине ответными мерами, если не будет решен вопрос с транзитом российской нефти. Также стало известно, что Венгрия, которая также пострадала от прекращения транзита, не одобрит выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира в качестве компенсации странам ЕС за поставки оружия Украине, пока Киев не решит вопрос