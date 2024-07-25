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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Глава свердловского фонда капремонта призвал рожать по трое, чтобы закрыть дефицит электриков

Чтобы Свердловская область больше не испытывала дефицит электриков, женщинам нужно больше рожать. Так считает гендиректор фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах региона Станислав Суханов.

Напомним, недавно Суханов заявил, что в нынешнем году наблюдается большой дефицит рабочих и бригад, которые выполняли бы работы по капремонту системы электроснабжения.

"Как показывает практика, сегодня эти люди ушли на предприятия военно-промышленного комплекса и работают там, получают неплохие деньги. У нас же это сдельная работа – "сколько потопал, столько и полопал", столько и получил. В этом плане мы испытываем большой дефицит кадров", - признавался глава свердловского фонда капремонта.

И вот решение найдено. По словам Станислава Суханова, нужно увеличить рождаемость, а также количество детей в одной семье. По его мнению, если рожать по трое – то и с кадрами никаких проблем не будет.

"У нас кадровый дефицит связан, во-первых, с уменьшением количества рождаемости. Сегодня дети, которые готовы производить потомство – это дети 1998 года [рождения], а это был пик снижения рождаемости тоже. И через 18 лет мы снова получим эту ситуацию. И президент же говорит, что нужно три ребенка. Я поддерживаю, надо три, тогда у нас и с кадрами проблем не будет", - рассказал Суханов в интервью "Областному телевидению".

Ранее сообщалось, что свердловчане задолжали за капремонт больше 4 млрд рублей.

Теги: Суханов, электрики, рождаемость, дефицит, капремонт


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