25 Июля 2024
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Экономика Тюменская область
Фото: Олег Беляев

Лаборатории АО "Транснефть – Сибирь" в первом полугодии 2024 года провели 30 тыс. исследований проб нефти и нефтепродуктов

Испытательные лаборатории АО "Транснефть – Сибирь" за 6 месяцев 2024 года выполнили более 30 тыс. исследований проб нефти и нефтепродуктов, транспортируемых по системе магистральных трубопроводов (МН) в зоне ответственности предприятия.

За отчетный период также было проведено 2,6 тыс. испытаний внутрилабораторного контроля в целях подтверждения достоверности получаемых результатов. Испытания нефти и нефтепродуктов, поступающих в систему МН АО "Транснефть – Сибирь", проводятся по показателям качества согласно ГОСТ. Отбор проб осуществляется на постоянной основе при выполнении товарно-коммерческих операций и в оперативных целях для подтверждения неизменности параметров качества.

В целях приведения к типовой организационной структуре товарно-транспортных и диспетчерских подразделений организаций системы "Транснефть" и унификации наименования лабораторий контроля качества нефти и нефтепродуктов согласно ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и МИ 3342-2016, в АО "Транснефть – Сибирь" с 01 июля 2024 года пройдена процедура переименования лабораторий на "Испытательная лаборатория нефти/нефтепродуктов".

Исследование, "Транснефть - Сибирь"(2024)|Фото: Олег Беляев

В АО "Транснефть – Сибирь" функционирует 10 испытательных лабораторий контроля качества нефти и одна испытательная лаборатория нефтепродуктов. В первом полугодии испытательная лаборатория нефти и испытательная лаборатория нефтепродуктов Тюменского управления магистральных нефтепроводов и испытательная лаборатория нефти НПС "Александровская" Нижневартовского управления магистральных нефтепроводов успешно прошли оценку состояния измерений, подтвержденную ФБУ "Тюменский ЦСМ".

Лаборатории предприятия в полной мере оснащены необходимым оборудованием, которое регулярно обновляется. Загруженность лабораторного парка составляет 1253 единиц оборудования, в том числе такие основные средства измерений как рентгенофлуоресцентные энергодисперсионные анализаторы серы в нефти и нефтепродуктах, анализаторы хлора, аппаратно-программные комплексы для медицинских исследований на базе хроматографов, а также иное оборудование – аппараты для определения фракционного состава, автоматические аппараты для определения давления насыщенных паров по Рейду, колбонагреватели, перемешивающие устройства.

В рамках развития Единой лабораторной информационной системы (ЕЛИС) с начала текущего года реализован переход на цифровой формат протокола испытаний. Протокол испытаний (сведения об испытаниях), подписанный квалифицированной электронной цифровой подписью, имеет равную силу с распечатанным экземпляром с подписью и печатью.

Теги: "Транснефть - Сибирь", исследование, нефть


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