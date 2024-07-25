СК: Расследование дела Блиновской завершено

Расследование уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской завершено, сообщил Следственный комитет России.

Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Следователями допрошены свыше 200 свидетелей, проведено более 20 обысков, в ходе которых изъят значительный объем документации. Получено заключение судебной экономической экспертизы, заявили в СК. Дело передали для направления в суд.

В отношении мужа блогерши - Алексея Блиновского -уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с тем, что ранее он был объявлен в федеральный розыск.

В конце марта стало известно, что СКР расширил обвинение супругам Блиновским. Им увеличили размер легализованных денег и имущества, приобретенных преступным путем – с 43 млн руб. до более чем 700 млн руб. Кроме того, супругам вменяется неуплата более 900 млн руб. налогов. Блиновской также предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей.

Блиновскому было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Вину он не признает. Создательница "марафонов желаний" признает вину только в неуплате налогов.

В июне Блиновская подала в арбитражный суд заявление о банкротстве, данные ее дела появились в судебной картотеке. О желании блогера расстаться со всеми имеющимися деньгами стало известно в конце апреля, когда Мосгорсуд решил оставить ее под арестом в СИЗО еще на три месяца. Блиновская заявила, что просила налоговую забрать имущество в счет долга, но ей отказали.