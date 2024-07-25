В Рязанской области украли железнодорожный мост
В городе Скопин в Рязанской области украли 60-тонный железнодорожный мост. По данным Baza, местные жители сдали его на металлолом.
Правозащитница Светлана Коновалова обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой найти тех, кто спилил мост.
Сообщается, что части моста уже найдены в пунктах металлоприема в Рязани. Коновалова сообщает, что полиция не знает, что делать с вещественными доказательствами такого размера и веса.