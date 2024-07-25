Блогерше Улановой, обвиняемой в мошенничестве, изменили меру пресечения

Блогеру с Урала Екатерине Улановой, обвиняемой в мошенничестве, изменили меру пресечения. Об этом сообщает юрист потерпевшей стороны Дмитрий Демидов.

Как передают его словам в "Ъ-Урал", Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал следователям в продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий. Якобы оснований для этого нет, поскольку Уланова не нарушала запретов суда: не общалась с потерпевшими и свидетелями, а также не выходила из дома с 22.00 до 06.00. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

В деле фигурирует 76 потерпевших, однако, по словам, юриста, список все продолжает пополняться.

Напомним, Екатерине Улановой и ее мужу вменяют хищение денег, которые люди переводили на их банковские счета за покупку бытовой техники, мобильных телефонов и других вещей. По версии следствия, никаких заказанных товаров пара не отдавала, в результате 15 человек лишились более 1,5 млн рублей. Точное количество потерпевших и сумма ущерба сейчас устанавливается. Сообщалось, что таких людей могут быть сотни.

В конце прошлого года на подследственную блогершу из Екатеринбурга был подан групповой иск в суд. Ранее глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявляла, что число пострадавших от екатеринбургского блогера превысило тысячу человек.