Глава Югры приедет в Радужный

И.о. главы Югры Руслан Кухарук посетил половину – 11 из 22 – муниципалитетов округа. Завтра, 26 августа, он поедет в Радужный.

"На встречах с командой муниципалитета и жителями обсудим текущие задачи, возможности развития города. Обязательно проеду по городским объектам, в том числе и по местам из ваших запросов. Пишите, где должен побывать лично, с работой каких учреждений познакомиться, какие объекты оценить. Сообщайте, какие проблемы города нужно обсудить на встречах", - написал Кухарук в своем telegram-канале.

После своего назначения в Югру новый руководитель пообещал за лето объехать все муниципалитеты.