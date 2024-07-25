В Кремле не считают препятствием для переговоров статус Зеленского

В Кремле не видят реальной проблемы для возможных переговоров с Киевом в статусе Владимира Зеленского. У него уже истекли президентские полномочия, но новых выборов на Украине не было.

"Вопрос непростой. С юридической точки зрения эта проблема на повестке дня, но с практической точки зрения мы открыты для достижения наших целей путем переговоров, поэтому здесь возможны разные варианты", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.