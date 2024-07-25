Дожди и ветер до 25 метров в секунду: в Свердловскую область идет непогода

Спасатели выступили с предупреждением о непогоде на Среднем Урале. Она накроет регион уже в ближайшие дни.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, в пятницу и субботу, 26 и 27 июля, местами в Свердловской области ожидается шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Также прогнозируются очень сильные и продолжительные дожди и ливни, грозы и крупный град.

В ведомстве призывают уральцев быть бдительными и соблюдать меры безопасности. В период непогоды рекомендуется отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов.

Напомним, в начале этой недели синоптики предупреждали, что холодная погода в Свердловской области установилась надолго.