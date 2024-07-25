В прокуратуре рассказали хронологию истязаний и убийства 6-летнего Далера

В прокуратуре Свердловской области рассказали хронологию событий, которые привели к смерти 6-летнего Далера из Екатеринбурга. Напомним, что "пропавшего" мальчика искали всем городом, однако на тот момент он был мерт уже полгода - позднее его тело нашли в сумке, спрятанной в гараже опекунши ребенка. По версии следствия, Вероника Наумова убила Далера и только спустя несколько месяцев заявила о его "пропаже": аккурат перед проверкой соцработников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, опекуном тогда еще 2-летнего мальчика Наумова бы назначена в декабре 2019 года. Вплоть до декабря 2022 года женщина, испытывая личную неприязнь к ребенку, а также ненависть в связи с его национальной принадлежностью, всячески истязала его - как физически, так и психологически. Наумова била мальчика и совершала в отношении него иные насильственные действия, пытая с особой жестокостью.

Опекун не выпускала Далера на улицу, запрещала играть и общаться с другими детьми, что в свою очередь мешало его полноценному быту, отдыху и социализации, травмировало психику, а также лишало возможности постоянно посещать детский сад. В прокуратуре также отметили, что Наумова заставляла тогда еще несовершеннолетнего племянника (2003 г.р.) своего супруга и собственную дочь 2008 г.р. измываться над мальчиком, ведь те зависели от нее материально.

"В вечернее время 2 декабря 2022 года женщина связала ноги малолетнего, 2017 г.р., "скотчем". Нанеся неоднократные удары по голове и телу малолетнего, опекун поместила ребенку в ванну, удерживая под водой. Смерть малолетнего наступила от механической асфиксии вследствие утопления. Умолчав о гибели ребенка, опекун в период с января по июнь 2023 года незаконно получила на него социальные выплаты на сумму свыше 119 тыс. рублей", - рассказали в прокуратуре.

Обвинительные заключения утверждены по уголовным делам в отношении 35-летней Наумовой и молодого человека, 2003 г.р. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по:

пп. "в", "д", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего);

пп. "б", "е" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему);

пп. "а", "г", "д", "е", "з" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание);

пп. "а", "д", "ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение несовершеннолетнего свободы, не связанное с его похищением);

ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений);

ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего);

ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

После вручения обвинительного заключения, дела направят в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

В ведомстве добавили, что обвиняемой по делу о смерти Далера также проходит и.о. заведующего детским садом. Еще в августе 2022 года воспитатели и медперсонал садика рассказали ей о телесных повреждениях на теле мальчика, однако та решила не сообщать об этом в территориальное управление социальной политики, органы системы профилактики и правоохранительные органы.

Более того, в конце августа того же года она предоставила в местную полицию сведения о том, что на теле ребенка не было следов насилия. При этом не рассказала уполномоченным органам, что Далер без уважительной причины не посещал детсад на протяжении 201 дня.

Ее обвиняют по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека). После вручения обвинительного заключения, дело направят на рассмотрение в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.