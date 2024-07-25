Обломки сбитого над Курском БПЛА упали рядом с детским садом

Обломки сбитого силами ПВО над Курском украинского беспилотника упали рядом с детским садом, сообщили в мэрии города.

На месте работали силовые структуры. Уточняется, что обломки упали приблизительно в 500 метрах от детского сада №93. Родители были оповещены и по возможности забирали детей домой. Дети, которых не смогли забрать родители, были направлены в другой детсад.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что вечером 24 июля и ночью над Курской областью сбили 22 украинских БПЛА. Жители Курска сообщали о падении обломков дронов на четырех улицах города.