Солистка пермского оперного театра выступит на Зальцбургском фестивале

На Зальцбургском фестивале выступит солистка Пермского театра оперы и балета Надежда Павлова. Она исполнит партию Донны Анны в "Дон Жуане" в постановке режиссера Ромео Кастеллуччи.

За дирижерским пультом будет Теодор Курентзис. В этот раз на фестивале планируется провести шесть показов оперы в июле и августе. Первый состоится уже 28 июля, но для зрителей будет открыта и генеральная репетиция, которая пройдет сегодня, уточняет оперный театр в своем telegram-канале.

Зальцбургский фестиваль проходит 19 июля – 31 августа.