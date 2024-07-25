В Москве мужчина попытался украсть младенца у прохожей женщины

В Москве 27-летний мужчина попытался похитить младенца у прохожей женщины на улице.

ЧП произошло в Ферганском проезде на юго-востоке столицы.

"Злоумышленник, находясь на детской площадке, увидел сидящую на скамье женщину с грудным ребенком и принял решение похитить младенца. Он приблизился к женщине, выхватил у нее из рук ребенка и попытался скрыться", - сообщили в московской прокуратуре.

За похитителем кинулся мужчина, ставший очевидцем произошедшего. Похититель, увидев погоню, бросил новорожденную девочку на землю, она получила травмы.

В итоге похититель был задержан, на него возбудили уголовное дело по п. "в", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека).