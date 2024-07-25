Куба анонсировала заход кораблей Балтийского флота в порт Гаваны

Корабли Балтийского флота посетят порт Гаваны с 27 по 30 июля, сообщило Министерство Революционных вооруженных сил Кубы.

По данным ведомства, речь об учебном корабле "Смольный", патрульном судне "Неустрашимый" и танкере "Ельня".

"Визит кораблей других стран - это историческая практика революционного правительства [Кубы] со странами, с которыми мы поддерживаем отношения дружбы и сотрудничества", - говорится в заявлении министерства. Об этом сообщает ТАСС.

Это будет уже второй визит российских военных кораблей на Кубу за это лето. В июне в порт Гаваны заходила ударная группа Северного флота.

Сообщалось, что США на фоне прибытия отряда кораблей ВМФ России в порт Гаваны направили в залив Гуантанамо быстроходную подводную лодку USS Helena. Агентство Associated Press отмечало, что подводная лодка ВМС США прибыла "в знак демонстрации силы" в ответ на визит российских кораблей.