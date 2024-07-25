25 Июля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Мусорный полигон в Сысерти нарушает планы стратегического развития туризма Среднего Урала"

Автономная некоммерческая организация "Уральское содружество экскурсоводов и гидов-переводчиков" (АНО "УРСЭГ) обратилась к главе региона Евгению Куйвашеву с просьбой найти новое место для размещения мусороперерабатывающего завода "Екатеринбург-Юг". Эксперты уверены, что строительство завода на территории туристически привлекательного Сысертского района противоречит стратегическим планам развития туризма. Не говоря уже о том, что из-за мусорного завода район сильно потеряет в инвестициях.

Как говорится в обращении (имеется в распоряжении Накануне.RU), Сысертский городской округ – одна из самых перспективных территорий для развития туризма в Свердловской области (туристический кластер "Большая Сысерть"). Об этом свидетельствуют документы стратегического планирования региона.

проект "Большая Сысерть"(2019)|Фото: све.рф

проект "Большая Сысерть"(2019)|Фото: све.рфпроект "Большая Сысерть"(2019)|Фото: све.рф

"Красивейшие природные ландшафты, мягкий климат, богатейшее историческое и культурное наследие, отличная экология, развитое сельское хозяйство, близость к Екатеринбургу, а также хорошая транспортная доступность для наших соседей – жителей Челябинской области, - все эти факторы создают наилучшие возможности для развития индустрии туризма и отдыха", - отмечают в содружестве.

На сегодняшний день городской округ располагает наибольшим количеством загородных отелей, пансионатов, баз отдыха и центров рекреационного туризма среди всех территорий за пределами Екатеринбурга. Среди них:

  • природный парк "Бажовские места";
  • популярный конноспортивный клуб и рекреационный комплекс "Белая Лошадь";
  • гольф-центр "Pine Creek";
  • центр технического туризма "Сова";
  • "Музей Паши Бажова" и т.д.

Помимо этого Сысертский г.о. также является одним из признанных лидеров развития "сельского туризма". Гости размещаются в сельских гостевых домах и посещают фермерские хозяйства, среди которых ферма-сыроварня "Люблю" в Космаково и Сысерти и ферма-сыроварня "Слобода Никольская" в селе Никольском, где организуются групповые экскурсии по линии сельского туризма с мастер-классами по сыроварению и общением с животными.

Именно благодаря программе развития туризма в округ поступает значительное финансирование, за счет которого уже успели благоустроить набережную у плотины Старого Сысертского завода, обустроить пляжи, детские площадки, а на территории самого завода запустить популярные фестивали и организовать экскурсии. Помимо уже существующих, в планах реализация новых коммерческих инвестиционных проектов. Непонятно, зачем разрушать создаваемый долгими годами бизнес ради мусорного завода, который можно построить на любой другой промышленной территории.

Озеро в Сысерти(2023)|Фото: Накануне.RU

"Сысертский городской округ на сегодняшний день является для других муниципальных образований Свердловской области, ярким примером того, как за счет развития индустрии туризма можно решать многие инфраструктурные проблемы, привлекать инвестиции, создавать рабочие места, формировать позитивный образ территории. Тем большее удивление, непонимание и обеспокоенность вызывают у туристического сообщества Среднего Урала заявленные планы о возможном размещении мусоросортировочного комплекса (включая завод по переработке мусора и полигон ТКО). Экскурсоводы, краеведы, гиды-переводчики Свердловской области, интересы которых выражает АНО "УРСЭГ", выступают категорически против данного проекта, который противоречит планам стратегического развития туризма в Свердловской области, ставит под сомнение "туристическую специализацию" Сысертского городского округа, как территории опережающего развития рекреационного, экологического и сельского ("зеленого") туризма" - заявили в АНО "УРСЭГ".

При этом в содружестве не отрицают проблемы складирования мусора и необходимости его переработки, однако считают Сысертский городской округ самой неподходящей для этого проекта территорией. Они также подтверждают, что заявленная властями и авторами проекта площадка находится рядом с селами Никольское, Щелкун и деревней Андреевка, где расположены земли сельскохозяйственного назначения.

Сысертский район, поле, луг, природа, облака, трава(2019)|Фото: Накануне.RU

Также в окрестностях этих сел выстроены весьма популярные маршруты пешеходного и велосипедного туризма. Транспортировать мусор также, вероятнее всего, будут по уже выстроенным маршрутам сельского и экологического туризма. Не говоря о возможных рисках нанесения вреда экологии, которые должны оценить профессионалы в этой сфере.

"Со стороны турбизнеса есть еще один важный аргумент против реализации проекта. Даже при соблюдении самых строгих экологических стандартов, в случае строительства мусороперерабатывающего завода и хранилища неутилизированных отходов будет нанесен огромный ущерб туристическому имиджу Сысертского городского округа. В туризме привлекательный образ территории имеет определяющее значение для формирования тур потока и возврата инвестиций", - отметили эксперты.

Коллаж, Сысерть, мусорный полигон(2023)|Фото: Накануне.RU

"УРСЭГ" просит региональные власти еще раз взвесить все риски и учесть интересы туристической индустрии Среднего Урала при определении площадки под завод "Екатеринбург-Юг".

Напомним, что стоимость амбициозного мусорного проекта оценивается в 25 млрд руб. Инициаторы строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовали против. После этого уже региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку. Недавно дело дошло до угроз населению со стороны губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

"Екатеринбург-Юг" планируют разместить на участке в Сысертском районе. В состав проекта входят мусоросортировочный комплекс мощностью не менее 700 тыс. тонн в год и полигон ТКО, рассчитанный на 600 тыс. тонн. Также в проекте предусмотрен участок компостирования органических отходов и отсева для производства техногрунта минимальной производительностью 255 тыс. тонн и производства RDF-топлива на 210 тыс. тонн в год. Все это должно уместиться на площади примерно в 120 га, еще порядка 700 га составит охранная зона вокруг объектов.

Теги: Сысерть, мусорный полигон, туризм


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