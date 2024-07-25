Глава Тюменской области провел переговоры с зампредом правления "КазМунайГаза"

В Астане губернатор Тюменской области Александр Моор и первый заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Курмангазы Исказиев обсудили перспективы сотрудничества между регионом и компанией.

Александр Моор рассказал о деятельности тюменской Ассоциации "Нефтегазовый кластер", в состав которой входят более 150 предприятий из более чем 20 регионов России. Губернатор пригласил компанию "КазМунайГаз" принять участие в Промышленно-энергетическом форуме TNF, который пройдет с 16 по 19 сентября в Тюмени. Кроме того, Александр Моор рассказал о создании в Тюмени Межуниверситетского кампуса, который строится в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

Глава региона подчеркнул, что одна из ключевых миссий кампуса – создание условий для кооперации между научно-исследовательскими структурами и индустриальными партнерами с целью разработки и практического внедрения инновационных продуктов и технологий. В число партнеров кампуса смогут войти компании из дружественных России иностранных государств.

"КазМунайГаз" – лидер нефтегазовой отрасли Казахстана. Компания выполняет полный спектр работ, от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления сервисных услуг.