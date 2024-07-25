В Югре глава поселка договорился с дочерью о ремонте дорог

Прокуратура Югры нашла нарушения в закупках, совершенных администрацией сельского поселения Сибирский. Речь идет о конфликте интересов.

Как выяснилось, глава заключил со своей дочерью девять договоров на общую сумму более 2 млн руб., в которых шла речь о ремонте дорог в селе Батово. Деньги полностью переведены. Из-за близкого родства с человеком, получившим материальную выгоду за счет местного бюджета, возник конфликт интересов, который не разрешен. Договоры заключены с нарушениями закона.

Межрайонный прокурор в суде потребовал признать договоры недействительными, взыскать с дочери главы полученные ею по бумагам деньги. Иск удовлетворен, сообщает прокуратура Югры.