25 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Главный инженер ГК "Атомстройкомплекс" награжден за заслуги перед Свердловской областью

Главный инженер ГК "Атомстройкомплекс" Павел Кузнецов получил престижную награду.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, Кузнецов награжден знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени за особые заслуги в сфере строительства. Награду уральцу вручил губернатор Евгений Куйвашев. Под руководством Павла Кузнецова в регионе построено 11 высокопроизводительных заводов по выпуску строительных материалов – минераловатного утеплителя, газобетонных блоков, тротуарной плитки, цемента и других востребованных материалов. Это позволило развивать в Екатеринбурге и Свердловской области технологию монолитного домостроения, а также создавать новые рабочие места и возможности для развития смежных производств.

Евгений Куйвашев и Павел Кузнецов(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Благодаря собственным заводам "Атом" переносит часть процессов со стройплощадки в заводские цеха, тем самым повышая качество реализации основных узлов и сокращая количество обрези стройматериалов. С заводов на стройки приходят уже сваренные арматурные каркасы, кирпичи и стеновые блоки оптимальных типоразмеров, которые не требуют подгонки под высоту и ширину стен.

На заводе отливаются самые сложные железобетонные конструкции дома – лестнично-лифтовые узлы и марши. Для этого применяется технология несъемной опалубки "филигран". Именно полный цикл производства 6 лет назад стал убедительным аргументом за переход на ТИМ: работа в модели на этапе проектирования, производства, строительства и даже эксплуатации позволяет автоматизировать рутинные процессы и повышать эффективность всего холдинга.

Сегодня строительные материалы производства "Атомстройкомплекса" поставляются на большинство строительных площадок свердловского и соседних регионов. Они применятся при строительстве многоквартирных домов и загородного жилья, объектов социальной инфраструктуры. Под руководством Павла Кузнецова "Атом" продолжает наращивать свои производственные мощности. Прямо сейчас холдинг строит еще один завод по выпуску газоблоков – на площадке индустриального парка под Сысертью, где уже действуют высокопроизводительные линии по выпуску цемента и извести.

Теги: Атомстройкомплекс, награда, инженер


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