Центробанку России предложили выпустить купюры с портретами погибших участников СВО

Депутат Госдумы Яна Лантратова ("Справедливая Россия – За правду") предложила главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной выпустить купюры с портретами погибших участников СВО и городов, ранее являвшихся украинскими, передает ТАСС.

Лантратова подчеркивает, что купюры должны быть не "памятными", а массовыми. "Только в этом случае будут решены задачи увековечивания памяти о погибших героях и воспитания российской молодежи", - говорится в письме парламентария.

По ее мнению, на банкнотах разного достоинства могут быть изображены следующие города: 50 рублей - Соледар, 100 рублей - Артемовск, 200 рублей - Работино, 500 рублей - Луганск, 1 000 рублей - Донецк, 2 000 рублей - Авдеевка, 5 000 рублей - Мариуполь.

В прошлом году ЦБ попытался обновить дизайн существующих купюр с российскими городами. В итоге дизайн банкноты номиналом в тысячу рублей вызвал скандал. После этого регулятор отозвал печать денег и заявил о намерении переделать макет, работы продолжаются до сих пор.