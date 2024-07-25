Элла Памфилова: Астраханская область отвечает высоким требованиям, которые предъявляются к подготовке и проведению выборов

В Астраханской области с рабочей поездкой находится председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова. Главным мероприятием сегодня стало заседание Совета председателей избирательных комиссий субъектов России. В нём принял участие губернатор Игорь Бабушкин.

В приветственном слове участникам заседания Совета председателей региональных избиркомов Элла Памфилова пояснила, почему именно Астраханскую область выбрали для проведения мероприятия федерального масштаба: «Астраханская область отвечает всем высоким требованиям и критериям, которые предъявляются к подготовке и проведению выборов. В регионе отлажено взаимодействие между губернатором и главой избирательной системы области. Полностью приведена в соответствие со всеми нормами законодательная база, регламентирующая избирательный процесс».

В ходе рабочей встречи с председателем ЦИК глава региона отметил, что на выборах Президента РФ в марте 2024 года в Астраханской области зафиксирована рекордная явка в 84,2%. При этом наблюдатели не выявили ни одного нарушения избирательного процесса.

«В регионе активно внедряются современные технологии для проведения выборов. Налажена работа механизма «Мобильный избиратель». С этого года мы активно включились в федеральный проект «Информ УИК», чтобы рассказать нашим жителям о новых возможностях голосования. Мы опробовали этот проект на президентских выборах и продолжим в нынешней избирательной кампании», – подчеркнул Игорь Бабушкин.

Сейчас в Астраханской области идёт подготовка к выборам губернатора, выборам в органы местного самоуправления и довыборам в облдуму. Сформированы 567 участковых избирательных комиссий.

На заседании обсудили особенности перехода на работу с цифровой платформой – новой версией ГАС «Выборы». Сохраняя все достоинства предыдущей версии в части безопасности и надежности, платформа обладает рядом преимуществ. Она позволяет вести единый для всей страны реестр участников избирательного процесса и обеспечивает актуапьность сведений о них.

Также участники мероприятия рассмотрели предложения по изменению порядка межведомственного информационного взаимодействия.

Одобрение представителей избирательных комиссий вызвало сообщение об организации Форума молодежи «Выбор. ФМ». Его проведение позволит юношам и девушкам из разных регионов страны обменяться мнениями об участии молодежи в избирательном процессе и поделиться опытом со сверстниками. По итогам заседания был принят ряд решений, направленных на совершенствование работы российской избирательной системы.