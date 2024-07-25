Baza: В Курской области неизвестные в военной форме обстреляли машину с гражданскими

В Курской области неизвестные, одетые в военную форму, обстреляли автомобиль с гражданскими, один человек ранен, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, инцидент произошел вечером 24 июля в районе деревни Мартыновки в Суджанском районе. В "Ладе Приоре" находились двое человек. 21-летний пассажир получил ранение, его госпитализировали.

Потерпевшие рассказали, что стрелявшие были одеты в форму военнослужащих.

По последним данным, военнослужащие, расстрелявшие "Приору", задержаны и доставлены в отдел полиции. Четверых человек в состоянии алкогольного опьянения, передвигавшихся на "Ладе" с символом Z, задержали в районе урочища Кочегуры сотрудники ФСБ около шести часов утра.