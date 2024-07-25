25 Июля 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Льготное финансирование в объеме 40 млн рублей поможет астраханской компании в создании производства для нужд судостроения

Экспертный совет Фонда развития промышленности Астраханской области одобрил предоставление льготного финансирования ООО «Стройлидерплюс» для реализации проекта «Создание собственного производства изделий машиностроительной части для судостроения».

Руководитель фонда Ирина Кожеурова уточнила, что собственные средства компании и заем в размере 40 млн рублей в рамках программы «Проекты развития» и федерального проекта «Выбирай свое» партии «Единая Россия» направят на приобретение промышленного оборудования, его доставку, монтаж, наладку, полную подготовку к запуску серийного производства, а также на приобретение спецтехники.

«С 2020 года одобрено финансирование 42 проектов на общую сумму более 740 млн рублей, из них семь заявок на 92 млн рублей — в 2024 году. На 1 июня текущего года общая капитализация фонда составила более 650 млн рублей. Заемщики фонда значительно наращивают объемы производства. По итогам 2023 года по сравнению с 2022 годом темп прироста выручки заемщиков фонда составил 17 %, налоговых отчислений — 64 %», — сообщил министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, региональный координатор проекта «Выбирай свое» Илья Волынский.

Реализация проектов, профинансированных в 2023 году, обеспечит до 2030 года объемы производства в размере 2,5 млрд рублей, налоговые отчисления — порядка 400 млн рублей, а также создание 150 новых рабочих мест.

Учредителем Фонда развития промышленности региона выступает Астраханская область, его курирует министерство промышленности, торговли и энергетики региона.

Для реализации новых промышленных проектов фонд предоставляет целевые займы по ставке 1-5 % годовых сроком до 7 лет в объеме от 500 тысяч до 50 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

Предприятия Астраханской области при содействии регионального фонда могут воспользоваться максимальной суммой займа до 200 млн рублей федерального Фонда развития промышленности (ФРП).

Коллаж, экономика, калькулятор, график, деньги(2024)|Фото: Накануне.RU

Фонд находится по адресу: Астрахань, улица Кирова, дом 19, 3 этаж («Атриум»). Связаться с его специалистами можно по телефону: +7 (8512) 666-114.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Федеральный проект «Выбирай свое» партии «Единая Россия» решает задачи обеспечения продовольственной и технологической безопасности, он призван защищать права и поддерживать предпринимателей и производителей, способствующих импортозамещению.

Теги: фонд развития промышленности астраханской области, льготное финансирование, создание производства


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