Новосибирская область – в десятке российских регионов-лидеров по капремонту школ

В число регионов России с большим количеством и высокой степенью готовности объектов в рамках программы по капремонту школ вошла Новосибирская область по итогам реализации федеральной программы с 2022 года. Соответствующая информация озвучена в ходе заседания федерального штаба по капремонту и строительству образовательных учреждений.



В общей сложности с 2022 года в России капитально отремонтировано уже более 4 тысяч школьных зданий. Среди регионов с большим количеством и высокой степенью готовности объектов названы Ставропольский край, Республика Татарстан, Белгородская, Калужская, Нижегородская, Тульская, Новосибирская, Омская, Свердловская области, Кемеровская область – Кузбасс.

Ход работ по проведению капитального ремонта в образовательных организациях Новосибирской области на примере школы «Журавушка» в г. Новосибирске 25 июля в ходе выездного совещания проконтролировал заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов. «Это один из 60 объектов, работы на которых ведутся в регионе по плану в 2024-2026 годах с двухлетним и однолетним циклом в рамках федеральной программы капремонта, – подчеркнул Юрий Савостьянов. – СОШ №85 «Журавушка» – это четырехэтажное здание 1938 года постройки общей площадью более 3 тысяч кв. м и фактической наполняемостью 734 учащихся. На проведение капитального ремонта и оснащение средствами обучения и воспитания предусмотрено финансирование в общем объеме более 100 млн рублей за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов. Работы ведутся под контролем областных властей».



В настоящее время на объекте проводятся работы по усилению стропильной системы кровли, по устройству отмостки здания, а также демонтажные работы на 4-ом этаже. Общая строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет порядка 15%.

С 1 сентября 2024 года обучающиеся школы будут распределены по другим общеобразовательным учреждениям: 1-4 классы – в МБОУ СОШ № 74 по ул. Кропоткина, 119; 5 -11 классы – в МБОУ СОШ № 13 по ул. Кропоткина, 110.

Всего в Новосибирской области в настоящее время ведется капитальный ремонт на 30 объектах с двухлетним циклом, на шести объектах с однолетним циклом. В последующие годы запланированы работы еще на 24 объектах образования. До конца 2024 года запланировано завершение капитального ремонта на 6 объектах с однолетним циклом производства ремонтных работ.



Помимо этого, в июле текущего года министерством образования Новосибирской области в адрес Минпросвещения России направлена заявка на участие общеобразовательных организаций в мероприятиях с однолетним циклом производства ремонтных работ в 2025, 2026 и 2027 годах и двухлетним циклом производства ремонтных работ в 2026-2027 годах, включающая в себя еще 84 объекта. В настоящее время заявка Новосибирской области находится на рассмотрении.