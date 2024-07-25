Новосибирская область – в десятке российских регионов-лидеров по капремонту школ

25 Июля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Образование Новосибирская область
Фото: nso.ru

Новосибирская область – в десятке российских регионов-лидеров по капремонту школ

В число регионов России с большим количеством и высокой степенью готовности объектов в рамках программы по капремонту школ вошла Новосибирская область по итогам реализации федеральной программы с 2022 года. Соответствующая информация озвучена в ходе заседания федерального штаба по капремонту и строительству образовательных учреждений.

В общей сложности с 2022 года в России капитально отремонтировано уже более 4 тысяч школьных зданий. Среди регионов с большим количеством и высокой степенью готовности объектов названы Ставропольский край, Республика Татарстан, Белгородская, Калужская, Нижегородская, Тульская, Новосибирская, Омская, Свердловская области, Кемеровская область – Кузбасс.

(2024)|Фото: nso.ru

Ход работ по проведению капитального ремонта в образовательных организациях Новосибирской области на примере школы «Журавушка» в г. Новосибирске 25 июля в ходе выездного совещания проконтролировал заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов. «Это один из 60 объектов, работы на которых ведутся в регионе по плану в 2024-2026 годах с двухлетним и однолетним циклом в рамках федеральной программы капремонта, – подчеркнул Юрий Савостьянов. – СОШ №85 «Журавушка» – это четырехэтажное здание 1938 года постройки общей площадью более 3 тысяч кв. м и фактической наполняемостью 734 учащихся. На проведение капитального ремонта и оснащение средствами обучения и воспитания предусмотрено финансирование в общем объеме более 100 млн рублей за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов. Работы ведутся под контролем областных властей».

В настоящее время на объекте проводятся работы по усилению стропильной системы кровли, по устройству отмостки здания, а также демонтажные работы на 4-ом этаже. Общая строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет порядка 15%.
С 1 сентября 2024 года обучающиеся школы будут распределены по другим общеобразовательным учреждениям: 1-4 классы – в МБОУ СОШ № 74 по ул. Кропоткина, 119; 5 -11 классы – в МБОУ СОШ № 13 по ул. Кропоткина, 110.

(2024)|Фото: nso.ru

Всего в Новосибирской области в настоящее время ведется капитальный ремонт на 30 объектах с двухлетним циклом, на шести объектах с однолетним циклом. В последующие годы запланированы работы еще на 24 объектах образования. До конца 2024 года запланировано завершение капитального ремонта на 6 объектах с однолетним циклом производства ремонтных работ.

Помимо этого, в июле текущего года министерством образования Новосибирской области в адрес Минпросвещения России направлена заявка на участие общеобразовательных организаций в мероприятиях с однолетним циклом производства ремонтных работ в 2025, 2026 и 2027 годах и двухлетним циклом производства ремонтных работ в 2026-2027 годах, включающая в себя еще 84 объекта. В настоящее время заявка Новосибирской области находится на рассмотрении.

Теги:


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети