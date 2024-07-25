25 Июля 2024
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Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Forbes&quot; / youtube.com/@ForbesRus

Озвучена "романтическая" версия конфликта вокруг собственников Wildberries

Издание Forbes озвучило новые версии ситуации вокруг компании Wildberries и семьи Бакальчук, владеющей маркетплейсом.

Напомним, ранее стало известно о слиянии Wildberries с компанией Russ Outdoor. Участников рынка новость удивила, поскольку масштабы у двух компаний слишком разные: WB – один из ведущих игроков на рынке онлайн-ритейла, Russ Outdoor – гораздо более мелкий бизнес.

Спустя примерно месяц после этих новостей муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав заявил, что его жена связалась с рейдерами, пытающимися захватить семейный бизнес. У Татьяны своя версия: с мужем она разводится и никакого захвата нет, слияние добровольное и в интересах компании.

Один из неназванных источников Forbes полагает, что Russ и люди, имеющие отношения к компании, обладают влиятельными связями. После январского пожара на складе WB в Петербурге Бакальчук, якобы, опасалась сложностей с силовыми и надзорными органами, а партнеры из Russ помогли ей решить проблемы в обмен на долю в бизнесе.

Другая версия, озвученная несколькими собеседниками Forbes — романтическая.

"Татьяна влюбилась, и ее любовь имеет отношение к Russ", — туманно описывает ситуацию знакомый Бакальчук.

Владислав Бакальчук комментировать обе эти версии не стал, но уточнил, что у него с Татьяной нет брачного договора. Он также заявил, что будет бороться за свою семью и сохранение бизнеса.

Теги: wildberries, татьяна бакальчук, конфликт


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