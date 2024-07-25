Глава Тюменской области уехал в Казахстан

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что сегодня, 25 июля, "вместе с большой делегацией региона работает в Астане".

"Первый пункт программы визита в дружественную нам страну – возложение цветов к Монументу защитников Отечества. Запланирован ряд встреч с руководством крупнейших казахстанских компаний. Презентуем коллегам возможности Нефтегазового кластера. Предусмотрена большая культурная программа", - написал губернатор в своем telegram-канале.

Во время визита Александр Моор и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудили перспективы развития сотрудничества. Стороны отметили, что договоренности, достигнутые в ходе визита тюменской делегации в Республику Казахстан, будут способствовать дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В последний день весны 2024 г. Моор сообщал, что республика Казахстан – основной внешнеторговый партнер Тюменской области среди стран СНГ.

"Товарооборот между нашим регионом и соседней республикой за прошлый год увеличился почти в полтора раза. Мы экспортируем нефтепромысловое оборудование и услуги, пиломатериалы, сельхозпродукцию, чековую термоленту. Из Казахстана везем изделия из пластмассы, машины и оборудование, овощи и фрукты", - сообщил Моор.

Он уточнил тогда, что власти региона заинтересованы, чтобы в Тюмени учились в том числе студенты из Казахстана.

Ранее стало известно, что Россия и Казахстан ведут переговоры о возможности строительства гидроэлектростанции на реке Иртыш (течет из Казахстана в Россию).