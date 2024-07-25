В свердловской полиции наградили волонтеров РМК, нашедших заблудившихся в лесу детей

В ГУ МВД России по Свердловской области наградили волонтеров, которые принимали участие в масштабной операции по поиску Вики и Гриши, заблудившихся в лесах Слободо-Туринского района в июне этого года.

Напомним, Гришу и Вику, заблудившихся в лесу, искали четверо суток. На четвертый день вечером к группе поисковиков присоединились специалисты из службы безопасности РМК. Волонтеры прибыли в лес недалеко от села Липчинское на границе Свердловской и Тюменской областей на четырех машинах и двух квадроциклах. Для поисков они взяли с собой квадрокоптеры с тепловизором.

После 4-х часов утра четверо из группы на квадроциклах обнаружили детей: их сразу напоили, накормили и укрыли куртками. Дети рассказали своим спасителям, что все эти дни спали в обнимку со своими собаками, которые не давали им замерзнуть. Ребята питались найденными перепелиными яйцами и пили воду из болот. Волонтеры тут же доставили детей в лагерь, где передали врачам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, за грамотную организацию и активное участие в поисковых мероприятиях по розыску малолетних детей почетной грамотой ГУ МВД России по Свердловской области наградили сотрудников службы безопасности РМК – Даниса Закирьянова, Виктора Крылова, Евгения Садритдинова и Владимира Сусола.





Вадим Хасанов и Игорь Греков награждены благодарственными письмами губернатора Свердловской области – именно они первыми обнаружили детей в лесу.





Почетными грамотами также отметили представителей поисковых отрядов "Прорыв", "ЛизаАлерт", "Град 74" и других волонтеров, которые активно участвовали в поисках. В торжественной обстановке награды вручили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и начальник ГУ МВД региона генерал-лейтенант Александр Мешков.

Стоит отметить, что награждение волонтеров прошло в рамках заседания коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности гарнизона в 2024 году под председательством Александра Мешкова.