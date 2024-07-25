Господдержка поможет уникальному астраханскому предприятию нарастить выпуск стекловолокна

«Астраханское стекловолокно» наращивает мощности производства благодаря господдержке. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Стоит отметить, что это единственный завод в России, который производит стеклоткани микронного уровня, работает в регионе уже более 60 лет.

За это время поменялись и технологии, и всё оснащение. Благодаря в том числе льготному финансированию регионального Фонда развития промышленности завод пополняет парк оборудования. Две новых сновальных машины заменили 18 старых. При этом качество и объем продукции постоянно совершенствуются.

«Астраханское стекловолокно» конкурирует с лучшими предприятиями, которых в мире не более 20. В ближайшее время предприятие ожидает очередную поставку нового оборудования, закупить которое также помогла господдержка", - отметил Игорь Бабушкин.