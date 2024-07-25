Губернатор Андрей Травников поддержал развитие инфраструктуры палаточного лагеря «Юнармеец»

Губернатор Андрей Травников пообщался с участниками третьей областной профильной смены «Служу России!» палаточного лагеря «Юнармеец», ознакомился с условиями, созданными для учебы и отдыха.

«В прошлом году я поддержал создание лагеря, потому, что стоит задача увеличивать количество мест отдыха для детей, их разнообразие, формат. Каникулы для ребёнка это не только отдых, это должно быть интересно, полезно. С учётом того, что в последние годы мы видим просто взрывной рост интереса к военно-патриотическому воспитанию, к военно-прикладным видам спорта, появление здесь этого лагеря, рядом с 24-ой отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения, известной уже далеко за пределами Новосибирской области, очень правильно. Здесь также сложилась интересная кооперация с нашим военным училищем и институтом Росгвардии. Видно, что на площадках очень много курсантов этих высших военных заведений, которые выполняют роль наставников, инструкторов, по аналогии с другими лагерями, фактически вожатых.

За год здесь уже многое прибавилось: это и спортивные площадки, и места для проведения занятий. Я поддержу развитие школьного стадиона, который будет востребован не только во время каникул. На фоне учебного процесса, и с учётом того, что погода у нас очень переменчивая, здесь требуется крытое здание для проведения занятий внутри помещения. Поэтому легковозводимое крытое здание тоже будет к следующему сезону», – отметил глава региона.

Палаточный лагерь Новосибирского района «Юнармеец» открыт в июле 2023 года на территории школы № 11 Шиловского гарнизона. При поддержке Губернатора и Правительства Новосибирской области лагерь получил региональный статус и может принимать детей из всех районов области. Участниками третьей смены стали ребята из Новосибирского, Баганского, Мошковского районов, Новосибирска, Бердска, Кольцова. Особенностью этого года является участие детей из Беловодского муниципального округа ЛНР, в рамках шефской помощи и реализации федерального проекта «Лица дружбы».

В 2023 году в палаточном лагере прошли две военно-патриотические профильные смены, в которой приняли участие 80 юнармейцев Новосибирского района. В 2024 году по поручению Губернатора Новосибирской области территория палаточного лагеря подготовлена для отдыха и военно-патриотического воспитания 150 детей, 11-17 лет, в одну смену. Запланировано проведение четырех смен для 600 детей, проживающих на территории Новосибирской области и Беловодского муниципального района ЛНР.

Близость местоположения лагеря к воинским частям Шиловского полигона позволила разработать программы военно-патриотических смен, в рамках которых занятия для школьников проводят военнослужащие, офицеры запаса, участники СВО.

Участников смены ждут занятия по тактико-специальной, огневой, строевой подготовке, тактической медицине, прохождению полосы препятствий, изучение географических карт, сдача норм ГТО, спортивные игры и занятия с мастерами спорта, встречи с бойцами СВО.