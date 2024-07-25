Дания и Нидерланды поставят Украине 14 танков Leopard 2

Дания и Нидерланды готовы поставить Украине 14 отремонтированных танков Leopard 2 до конца лета. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство обороны Нидерландов.

Танки были отремонтированы немецкой компанией Rheinmetall и прошли необходимые испытания.

В прошлом году сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall, производящий в том числе танки Leopard 2, частично потерял свой статус производителя "чудо-оружия".

Как писало Deutsche Wirtschafts Nachrichten, отправку Киеву немецких Leopard 2 на Западе преподносили как "переломный момент", однако в результате они не смогли проявить себя.