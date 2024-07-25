Набор продуктов для окрошки в России за год подорожал на 15,6%

Средняя стоимость продуктового набора для приготовления окрошки на семью из четырех человек за год выросла на 15,6% и в июле составила 454 руб., передает ТАСС со ссылкой на ассоциацию "Руспродсоюз".

"Средняя стоимость окрошки на семью из четырех человек выросла на 61,1 руб. <...> В июле 2024 года средняя стоимость окрошки на четырех человек составила 454 руб., против 392,9 руб. годом ранее", - рассказали в ассоциации.

За основу расчетов был взят рецепт окрошки, в который входят картофель - 300 гр, огурцы - 200 гр, яйца - 4 шт., редиска - 200 гр, колбаса вареная - 300 гр, зелень свежая - пучок, квас - 1 литр, сметана - 80 гр.

По оценкам ЦБ, в июне 2024 года годовая инфляция в России выросла до 8,59%.