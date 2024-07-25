25 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: В.Н. Горелых

На Урале почтили память Героя Советского Союза, штурмовавшего Рейхстаг

Свердловский корпус ветеранов органов внутренних дел организовал патриотическую акцию "Эстафета памяти" в честь Героя Советского Союза, легендарного комбата Победы, штурмовавшего Рейхстаг – полковника МВД Степана Неустроева. Об этом Накануне.RU рассказал пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых.

Участники мероприятия почтили память Степана Андреевича на его малой родине в уральском селе Талица Сухоложского городского округа, чтобы затем передать частицу родной земли к месту его захоронения – в город-герой Севастополь. Основной целью эстафеты является воспитание у молодежи патриотических, духовно-нравственных и гражданских качеств, а также чувства гордости за великий подвиг наших отцов и дедов.

В торжественной церемонии открытия акции приняли участие местные жители, личный состав полиции, представитель аппарата администрации городского округа Елена Мезенцева, глава села Талица Юрий Соломеин, краевед и подвижник, историк, хранитель памяти о жизни и подвигах Героя Светлана Дружинина, коллектив детско-юношеского общественного движения "ЮнАрмия", глава совета ветеранов УМВД по Екатеринбургу Андрей Дуров и другие почетные гости. Патриотическая акция стартовала в отделе полиции города Сухой Лог, где делегацию ветеранов встретил заместитель начальника территориального ОВД подполковник Дмитрий Байков. Он показал прибывшим информационный стенд, расположенный в холле здания, с биографией и описанием подвигов Степана Неустроева.

Свердловские ветераны МВД почтили память Героя Советского Союза Степана Неустроева(2024)|Фото: В.Н. Горелых

Затем участники акции посетили Площадь Героев Сухого Лога, на которой установлены две памятные стелы, одна – Степану Андреевичу Неустроеву, а другая – его двоюродному брату, Герою Советского Союза Ивану Матвеевичу Сысолятину. После этого делегация направилась на малую Родину ветерана в село Талица, расположенное в 25 километрах к северу-востоку от города Сухой Лог. На въезде в населенный пункт им повстречалась еще одна стела, посвященная Герою Советского Союза. Примечательно, что она расположена недалеко от места, где раньше находился старый отцовский дом.

"В далеком 1945-м именно бойцы батальона Неустроева одними из первых ворвались в здание фашистского Рейхстага в Берлине и вели там тяжелейший бой, а затем обеспечили огневое сопровождение и поддержку полковым разведчикам Михаилу Егорову и Мелитону Кантария при водружении штурмового Знамени военного совета 3-й ударной армии под номером пять, переданного 150-й стрелковой дивизии. Знамя было установлено в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года и стало символом Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 10 мая 1945 года драгоценный стяг был направлен в Центральный музей вооруженных сил, где находится до сих пор. Знамя Победы стало священной реликвией, и наша задача сохранить память об этом подвиге", - отметил в своем выступлении председатель ветеранской организации ОВД Сухого Лога Андрей Павлов.

В своем выступлении почетный сотрудник МВД России Сергей Зверев обратился к участникам митинга и рассказал о других фронтовиках-ветеранах свердловской милиции.

"Стоит напомнить, что из рядов органов правопорядка Свердловской области в годы войны ушли на фронт 3 тысячи 600 человек. Некоторые вернувшиеся с полей сражений продолжили службу в системе МВД, защищая интересы граждан и страны от внутренних врагов. Из них 13 фронтовиков стали Героями Советского Союза. После войны Степан Неустроев служил в свердловской милиции. Мы гордимся нашей историей и хотим, чтобы ею гордилось современное поколение россиян", - резюмировал полковник в отставке Зверев.

Свердловские ветераны МВД почтили память Героя Советского Союза Степана Неустроева(2024)|Фото: В.Н. Горелых

Краевед Светлана Дружинина с заметным волнением рассказала о книге легендарного комбата "Путь к Рейхстагу", изданной небольшим тиражом в 1974-м году. По ее словам, в ней – все так, как и было, как сама жизнь комбата Неустроева – прожитая, честно, сложно, полная черных и светлых дней, лихих испытаний, добытых дорогой ценой побед и безвозвратных потерь.

Собравшиеся возложили цветы к мемориалу и почтили его память минутой молчания. Далее состоялась церемония заполнения мешочка с землей с малой родины Степана Неустроева. Затем участники акции выкопали горсть земли возле старинного дома, где после войны некоторое время жил комбат Победы вместе с семьей, и куда в последний раз приезжал в 1987 году.

Валерий Горелых также сообщил, что в самое ближайшее время участники эстафеты под руководством председателя совета ветеранов свердловского гарнизона ОВД Владимира Ралдугина при поддержке полицейского Главка и областного министерства социальной политики отправятся в исторически важную поездку до Волгограда. А там землю с места рождения комбата Победы передадут колонне свердловского мотоклуба "Хог-Екатеринбург". Байкеры, в свою очередь, доставят часть родной земли Степана Андреевича его родственникам. Другую часть вручат музею Севастополя, а еще один фрагмент будет заложен на месте погребения Героя Советского Союза.

Теги: Герой, память, МВД


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